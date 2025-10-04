Ростовчанка Елизавета Маслова представит регион на конкурсе «Мисс Россия»

Напомним, за почти вековую историю конкурс «Мисс Россия» стал уникальной платформой для развития и самореализации, позволяя тысячам участниц раскрывать свои таланты. В этом сезоне на конкурс поступило рекордное количество заявок. Жюри отобрало 50 девушек, проявивших себя не только внешними данными, но и достижениями в учебе, спорте, искусстве и профессиональной деятельности.