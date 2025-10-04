Ростовчанка Елизавета Маслова представит регион на конкурсе «Мисс Россия»

Сегодня, 4 октября, объявят имя обладательницы титула «Мисс Россия 2025» (прямую трансляцию начнут меньше, чем через три часа). Одной из участниц престижного конкурса красоты стала 18-летняя ростовчанка Елизавета Маслова.
Накануне финала девушка рассказала о себе. Елизавета учится на втором курсе Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова. Специальность — государственная муниципальная служба.
В свободное время ростовчанка ведет блог и снимает юмористические видео. Ее вдохновляют творческие люди и поддержка семьи. Сейчас она мечтает стать известной моделью, а в будущем — развивать актерское мастерство. Ее жизненный девиз: «У меня все получится!».
Напомним, за почти вековую историю конкурс «Мисс Россия» стал уникальной платформой для развития и самореализации, позволяя тысячам участниц раскрывать свои таланты. В этом сезоне на конкурс поступило рекордное количество заявок. Жюри отобрало 50 девушек, проявивших себя не только внешними данными, но и достижениями в учебе, спорте, искусстве и профессиональной деятельности.
Финал состоится на сцене концертного зала Barvikha Luxury Village. Победительница «Мисс Россия» получит корону, миллион рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года. Кроме того, лучшие благотворительные проекты участниц получат поддержку на федеральном уровне.
