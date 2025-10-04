Ричмонд
«Потрясающе красивая»: Радий Хабиров показал жителям Башкирии деревню в Ишимбайском районе

Хабиров показал жителям Башкирии деревню на границе двух районов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях показатель жителям деревню Новосаитово, которая находится в Ишимбайском районе — в паре километров от Бурзянского.

— Потрясающе красивая деревня. Мы здесь делаем модельный дом культуры. За ним школа небольшая — для 18 детей. Десять детей [из] этой деревни возят уже в Бурзянский район. Что порадовало: когда я заехал сюда, куча мальчишек и девчонок бегает. Дети есть — значит, будущее у деревни тоже есть, — сказал Хабиров.

Он добавил, что до Саитово будет доведена дорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Её, как он ранее говорил, уже активно строят.

