«Потрясающе красивая»: Радий Хабиров показал жителям Башкирии деревню в Ишимбайском районе

— Потрясающе красивая деревня. Мы здесь делаем модельный дом культуры. За ним школа небольшая — для 18 детей. Десять детей [из] этой деревни возят уже в Бурзянский район. Что порадовало: когда я заехал сюда, куча мальчишек и девчонок бегает. Дети есть — значит, будущее у деревни тоже есть, — сказал Хабиров.