Все, что мы сделали, — на благо нашей страны. Передовики жатвы Витебской области о труде в поле

Среди награжденных — старший комбайнер ОАО «Герой» Дубровенского района Александр Черкасов. «Когда учился в школе, уже был помощником у водителя комбайна. Сколько себя помню, всегда был у руля сельхозтехники. Даже работал на комбайне “Нива”. На “Дажынках” награждают меня не первый раз, но это особенно приятно, потому что чувствуется, что труд по достоинству ценится. В этом году намолотил 3,5 тыс. тонн», — сказал аграрий.