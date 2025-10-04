Все, что мы сделали, — на благо нашей страны. Передовики жатвы Витебской области о труде в поле

4 октября, Чашники /Елена Аниськович — БЕЛТА/. Лучших хлеборобов и предприятия — лидеров жатвы — отметили на областном фестивале-ярмарке «Дажынкі», которые проходят в Чашниках, передает корреспондент БЕЛТА.
В лидеры жатвы по зерну в этом году вышли Витебский, Оршанский и Бешенковичский районы, по рапсу — Докшицкий. Лучшим предприятием на уборке зерновых традиционно стал СПК «Лариновка» Оршанского района, а на уборке рапса — СХП «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» (Витебский район).
Благодарности Президента Республики Беларусь удостоен коллектив ОАО «Бегомльское» Докшицкого района. Его директор Александр Новицкий отметил: «Работники предприятия очень рады, что глава государства удостоил такой награды. Это стимулирует показывать еще лучший результат. Все, что мы сделали, — это на благо нашей страны».
Слагаемые успеха в нынешний уборочной кампании раскрыл директор агрокомбината «Юбилейный» Александр Фирсин: «Результат сделал, конечно, коллектив. В тяжелейших условиях убирался урожай. Выделить кого-то сложно. Это работала команда». Предприятие заняло третье место в номинации «Среди сельскохозяйственных организаций на уборке зерновых и зернобобовых культур».
Награды за труд получили комбайнеры и водители, включая молодых, которые были заняты на отвозке зерна.
Среди награжденных — старший комбайнер ОАО «Герой» Дубровенского района Александр Черкасов. «Когда учился в школе, уже был помощником у водителя комбайна. Сколько себя помню, всегда был у руля сельхозтехники. Даже работал на комбайне “Нива”. На “Дажынках” награждают меня не первый раз, но это особенно приятно, потому что чувствуется, что труд по достоинству ценится. В этом году намолотил 3,5 тыс. тонн», — сказал аграрий.
Старший комбайнер ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» Александр Альшаников также поделился впечатлениями: «Пока погода была, старались все убрать. Важно было сохранить все, что вырастили. Конечно, приятно, что отмечают труд сельского труженика, поэтому хочется работать еще лучше».-0-
Фото Александра Хитрова.