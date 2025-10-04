В подмосковном Ликино-Дулеве из старого автобуса сделают кафе

Уточним, «кофейбус» станет частью нового уникального ЛиАЗ-парка, который был признан победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Площадь пространства составит более 3,5 гектара. На нем разместят места для отдыха, детские игровые и спортивные площадки, кафе, места для выгула собак и многое другое. Там будут также установлены атрибуты, связанные с производством автобусов, на котором трудится большинство жителей микрорайона ЛиАЗ. Строители уже приступили к работе. Завершить их планируют осенью 2026 года.