В подмосковном Ликино-Дулеве из старого автобуса сделают кафе

Автобус ЛиАЗ-677М 1989 года выпуска преобразят в кафе в городе Ликино-Дулево, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. При поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» вокруг него благоустроят территорию.
За 36 лет эксплуатации автобус проржавел от основания до крыши. Специалисты Ликинского завода заменили поврежденные участки кузова, опустили пол, восстановили внешний вид транспортного средства, перенесли перегородку ближе к входной двери, а дверь водителя сделали ниже. Это необходимо для удобства персонала будущего кафе. В планах также обшить кузов, установить светильники, окна, мойку. Кроме этого, рабочие проведут внешнее освещение и отреставрируют сиденья, которые станут посадочными местами. Завершить все работы планируют до конца октября.
Уточним, «кофейбус» станет частью нового уникального ЛиАЗ-парка, который был признан победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Площадь пространства составит более 3,5 гектара. На нем разместят места для отдыха, детские игровые и спортивные площадки, кафе, места для выгула собак и многое другое. Там будут также установлены атрибуты, связанные с производством автобусов, на котором трудится большинство жителей микрорайона ЛиАЗ. Строители уже приступили к работе. Завершить их планируют осенью 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.