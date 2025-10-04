В Волгограде прошла спартакиада для детей с инвалидностью

Спартакиада детей с инвалидностью состоялась 19−20 сентября в Волгоградской области. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в комитете физической культуры и спорта региона.
Событие организовали на базе спортшколы по адаптивным видам спорта в Волгограде. Участники соревновались в двух возрастных категориях — 10−14 и 15−17 лет. Состязание проходило среди юношей и девушек в трех группах: спорт слепых, глухих и с поражением опорно-двигательного аппарата, а также в трех видах спорта — легкая атлетика, дартс и шашки.
Чемпионы и призеры определялись только в общекомандном зачете. В этом году первое место с 230-ю очками завоевали юные спортсмены из Волжской школы № 2. Серебро получил коллектив Волгоградской школы-интерната № 7, бронзовый трофей спартакиады достался сборной гимназии № 8 Красноармейского района областного центра.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.