В Волгограде прошла спартакиада для детей с инвалидностью

Событие организовали на базе спортшколы по адаптивным видам спорта в Волгограде. Участники соревновались в двух возрастных категориях — 10−14 и 15−17 лет. Состязание проходило среди юношей и девушек в трех группах: спорт слепых, глухих и с поражением опорно-двигательного аппарата, а также в трех видах спорта — легкая атлетика, дартс и шашки.