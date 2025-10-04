«Это будет точка невозврата». Историк о последствиях конфискации активов РФ для Запада

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфискация активов РФ разрушит всю финансовую империю Запада. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился историк Евгений Спицын.
Рассуждая о ситуации в Европе, Евгений Спицын обратил внимание на поведение Бельгии. «Почему сейчас так серьезно возбудилась Бельгия? А потому что финансовый центр Евросоюза находится и в Бельгии. И основные активы, которые они арестовали, российские активы, те самые $300 млрд, тоже находятся в Бельгии», — сказал он.
«Прямая параллель с событиями XVI века». Спицын про ситуацию в Европе.
«И если они сейчас, не дай бог, начнут конфискацию активов, то это разрушит всю финансовую империю Запада. Прежде всего Европы, а затем и США. Но умные люди на Западе прекрасно это понимают. Это будет уже, как в авиации есть понятие, точка невозврата», — отметил историк.
«Они боятся, потому что если это произойдет, то это будет смерть всей западной финансовой системы. Потому что во всех остальных странах мира поймут, что эта тихая гавань в виде европейских или западных, условно говоря, банковских структур с их якобы гарантиями больше не существует. Значит, надо искать другие тихие гавани или создавать собственные. Что сейчас, собственно говоря, делает Китай, который воочию столкнулся с этой угрозой. У китайцев ведь в западных банках, прежде всего США, куда большие активы. По разным оценкам, там от 3 до 3,5 триллионов долларов», — сказал Евгений Спицын.
По словам историка, совершенно очевидно становится теперь для всех, что былой имидж западного мира как гаранта стабильности всего и вся, прежде всего финансовой системы, куда можно и нужно было переводить деньги, копить их, будучи совершенно уверенным в их сохранности, рушится буквально на глазах. «И это пугает их. Они прекрасно понимают, что Евросоюзу приходит конец. То, что сейчас происходит в Европе, — это предсмертные судороги. И они пытаются это оттянуть максимально».
В этом контексте Евгений Спицын обратил внимание и на поведение Венгрии. «Казалось бы, крошечная страна с точки зрения полумиллиардной Европы. А как они себя борзо ведут и по отношению к Брюсселю, и к Вашингтону. Даже несмотря на то, что Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. — Прим. БЕЛТА) является вроде бы идейным сторонником (Дональда Трампа. — Прим. БЕЛТА). Но ведь Трамп сказал: прекратите покупать российскую нефть. А Орбан ему прямо ответил, что у них нет выхода к морям, чтобы получать их углеводороды, они вынуждены. Трамп так удивился, что у венгров нет выхода к морю», — отметил историк. -0-