«Это будет точка невозврата». Историк о последствиях конфискации активов РФ для Запада

«Они боятся, потому что если это произойдет, то это будет смерть всей западной финансовой системы. Потому что во всех остальных странах мира поймут, что эта тихая гавань в виде европейских или западных, условно говоря, банковских структур с их якобы гарантиями больше не существует. Значит, надо искать другие тихие гавани или создавать собственные. Что сейчас, собственно говоря, делает Китай, который воочию столкнулся с этой угрозой. У китайцев ведь в западных банках, прежде всего США, куда большие активы. По разным оценкам, там от 3 до 3,5 триллионов долларов», — сказал Евгений Спицын.