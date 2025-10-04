Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число посетителей Сейкинской библиотеки в Республике Алтай выросло на 5%

Учреждение стало более привлекательным благодаря модернизации по модельному стандарту.

Библиотеку в селе Сейка в Республике Алтай открыли летом 2025 года после модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья». По итогам третьего квартала количество ее посетителей выросло на 5%, сообщила директор Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Чойского района Лариса Чашникова.

По ее словам, за этот же период показатель книговыдачи также увеличился на 10%. А количество посещений выросло на 6%.

Как отметили в министерстве культуры республики, в первые месяцы после открытия модернизированной библиотеки в ней уже провели десятки мероприятий. Для детей обновленное учреждение также стало местом знакомства с миром творчества писателей и поэтов через игровые формы.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.