Число посетителей Сейкинской библиотеки в Республике Алтай выросло на 5%

Библиотеку в селе Сейка в Республике Алтай открыли летом 2025 года после модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья». По итогам третьего квартала количество ее посетителей выросло на 5%, сообщила директор Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Чойского района Лариса Чашникова.
По ее словам, за этот же период показатель книговыдачи также увеличился на 10%. А количество посещений выросло на 6%.
Как отметили в министерстве культуры республики, в первые месяцы после открытия модернизированной библиотеки в ней уже провели десятки мероприятий. Для детей обновленное учреждение также стало местом знакомства с миром творчества писателей и поэтов через игровые формы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.