Под Москвой в поселке Свердловском возвели поликлинику

Современную поликлинику построили в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Свердловском в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Медицинское учреждение рассчитано на 320 посещений в смену. В ней получать помощь специалистов будут 88 тысяч человек. Среди них — жители поселков Свердловский, Монино, Биокомбината, микрорайона Щелково-3.
В лечебном учреждении обустроили отделения неотложной помощи, функциональной диагностики, физиотерапии, а также дневной стационар. Вести прием пациентов будут кардиолог, невролог, хирург, офтальмолог и инфекционист. Также в поликлинике предусмотрены терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты для оформления больничных листов и прикрепления к лечебному учреждению.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.