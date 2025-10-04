Выпускница калининградской школы взяла золото на астрономической олимпиаде

«Поздравляю Маргариту с победой на таком важном испытании. Ее путь от региональных олимпиад до соревнований международного уровня показывает, что выстроенная в регионе система поддержки одаренных детей приносит свои результаты. Этим летом уже приняли решение, что увеличим перечень предметов по олимпиадной подготовке с 14 до 20, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть его потенциал», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.