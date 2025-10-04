Выпускница калининградской школы взяла золото на астрономической олимпиаде

Маргарита Цветкова, выпустившаяся из Школы-интерната лицея-интерната (ШИЛИ) в Калининграде, в составе сборной России завоевала золотую медаль на Открытой международной астрономической олимпиаде, организованной по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Интеллектуальный турнир прошел в конце сентября на федеральной территории «Сириус». В олимпиаде приняли участие представители более 15 стран. Российская команда показала блестящий результат. Все шесть ее участников стали золотыми медалистами, повторив абсолютный успех последних трех лет. Уточним, что в 2023 году Маргарита стала призером Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
«Поздравляю Маргариту с победой на таком важном испытании. Ее путь от региональных олимпиад до соревнований международного уровня показывает, что выстроенная в регионе система поддержки одаренных детей приносит свои результаты. Этим летом уже приняли решение, что увеличим перечень предметов по олимпиадной подготовке с 14 до 20, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть его потенциал», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.