В Уфе завершился мотосезон с участием более 300 байкеров

С окончанием мотосезона автоинспекция рекомендует мотоциклистам отказаться от поездок до следующей весны в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты поясняют, что во время дождя ухудшается видимость и сцепление с дорогой, а времени на торможение и маневры становится значительно меньше, что повышает риск аварий.