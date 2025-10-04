Ричмонд
В Уфе завершился мотосезон с участием более 300 байкеров

ГАИ напомнила мотоциклистам о правилах безопасности и рекомендовала убрать транспорт до весны.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Уфе состоялось традиционное закрытие мотосезона, которое собрало более 300 владельцев мотоциклов. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, сотрудники ведомства приняли активное участие в мероприятии.

Перед началом мотопробега инспекторы провели с байкерами инструктаж по безопасности. Они настоятельно рекомендовали использовать полный комплект защиты: шлемы, налокотники, наколенники, перчатки и специальную мотоэкипировку со световозвращающими элементами. Особое внимание обратили на соблюдение скоростного режима.

Представители ГИБДД отметили, что подобные совместные мероприятия с мотолюбителями помогают снизить количество аварий, травм и гибели людей на дорогах. Это важная возможность напомнить всем участникам движения — как автомобилистам, так и мотоциклистам — о взаимном уважении и повышенной внимательности.

С окончанием мотосезона автоинспекция рекомендует мотоциклистам отказаться от поездок до следующей весны в связи с ухудшением погодных условий. Специалисты поясняют, что во время дождя ухудшается видимость и сцепление с дорогой, а времени на торможение и маневры становится значительно меньше, что повышает риск аварий.

