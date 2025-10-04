Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исторический облик вернут 15 московским домам с советской символикой

Работы должны завершить до конца 2025 года.

Пятнадцать многоквартирных домов в столице, построенных в середине прошлого века и украшенных советской символикой, приведут в порядок до конца 2025 года в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комплексе государственного хозяйства Москвы.

Специалисты, уже обновляют фасады зданий, расположенных на улицах Мироновской, Сенежской и Нагорной. Для каждого дома специалисты разработали индивидуальные проекты.

Одним из первых исторический облик вернули зданию на Мироновской улице. Речь идет о доме № 9. Он является ярким образцом позднего советского неоклассицизма. Его фасад украшают барельефы, колонны с капителями и лепнина в виде герба с годом постройки. В ходе работ тщательно очистили и промыли стены, восстановили все элементы лепнины — венки, чаши, колосья и звезды. Для защиты от воздействия окружающей среды фасады обработали гидрофобизирующим составом. В доме заменены подъездные двери и водосточные трубы, утеплен чердак.

Параллельно идут работы и на фасадах других зданий. Например, у дома № 5 на Сенежской улице восстанавливают кирпичную кладку и архитектурные элементы. Фасад этого здания украшают звезды и декоративные карнизы. А на Нагорной улице специалисты обновляют первый корпус дома № 25. Они, в частности, приводят в порядок впечатляющие порталы с лепными изображениями сельскохозяйственных культур и звездами. Помимо реставрации фасадов, в домах меняют электропроводку, системы водоснабжения и отопления.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.