Исторический облик вернут 15 московским домам с советской символикой

Параллельно идут работы и на фасадах других зданий. Например, у дома № 5 на Сенежской улице восстанавливают кирпичную кладку и архитектурные элементы. Фасад этого здания украшают звезды и декоративные карнизы. А на Нагорной улице специалисты обновляют первый корпус дома № 25. Они, в частности, приводят в порядок впечатляющие порталы с лепными изображениями сельскохозяйственных культур и звездами. Помимо реставрации фасадов, в домах меняют электропроводку, системы водоснабжения и отопления.