Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корткеросскую районную школу искусств в Коми оснастили новым оборудованием

В честь этого в учебном заведении провели концерт.

Новое оборудование поступило в Корткеросскую районную детскую школу искусств в Республике Коми при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Корткеросского района.

Школа, в частности, получила музыкальные инструменты, мольберты и современные учебные материалы. В честь этого в учреждении провели концерт. На нем воспитанники школы продемонстрировали навыки игры на новых музыкальных инструментах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.