Корткеросскую районную школу искусств в Коми оснастили новым оборудованием

Новое оборудование поступило в Корткеросскую районную детскую школу искусств в Республике Коми при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Корткеросского района.
Школа, в частности, получила музыкальные инструменты, мольберты и современные учебные материалы. В честь этого в учреждении провели концерт. На нем воспитанники школы продемонстрировали навыки игры на новых музыкальных инструментах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.