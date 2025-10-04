Ричмонд
«Из Беларуси выехал трезвым, а в Литву через 14 часов ожидания приехал пьяным». ГТК Беларуси сказал о ситуации с пьяным водителем на границе с Литвой, который вез солод

ГТК Беларуси рассказало о пьяном водителе на границе, который вез солод в Литву.

Источник: Комсомольская правда

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси опроверг сообщения литовских СМИ о водителе грузовика, который якобы пьяным въехал в Литву из Беларуси.

ГТК сообщил, что «разобрался в ситуации на литовском “Мядининкае” с пьяным водителем грузовика, которого якобы белорусские контролирующие службы пустили в таком состоянии выехать в Литву».

Ранее литовские СМИ распространили такие сообщения со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы. Выяснилось, что гражданин Молдовы вез через границу ячменный солод. В белорусский пункт пропуска «Каменный Лог» он въехал трезвым 1 октября в 23.34. Затем он успешно прошел таможенный (23.54) и паспортный (23.55) контроль.

«А литовские службы пропустили его на свою территорию лишь спустя около 14 часов ожидания. Столь долгое время на ожидание выезда, видимо, и стало поводом к совершению подобных действий (употреблению алкоголя)», — говорится в сообщении ГТК.

Там подчеркнули, что белорусские службы не проверяют по несколько раз выезжающих из Беларуси граждан и товары. Кроме того, они не несут ответственности за действия водителей, которые они совершают во время многочасового ожидания выезда на литовскую сторону.

