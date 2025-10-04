Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свислочском районе спасатели помогли потерявшемуся в лесу мужчине

Сегодня на номер 112 позвонила женщина, которая сообщила, что ее муж заблудился в лесу возле агрогородка Новый Двор. Как выяснилось, супруги приехали в лес для сбора грибов.

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе спасатели помогли потерявшемуся в лесу мужчине. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня на номер 112 позвонила женщина, которая сообщила, что ее муж заблудился в лесу возле агрогородка Новый Двор. Как выяснилось, супруги приехали в лес для сбора грибов. Когда к назначенному времени женщина вышла к автомобилю и не обнаружила своего мужа, она обратилась за помощью к спасателям.

Через несколько часов спасатели обнаружили потерявшегося грибника и вывели его из леса. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. -0-