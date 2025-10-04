В Свислочском районе спасатели помогли потерявшемуся в лесу мужчине

Сегодня на номер 112 позвонила женщина, которая сообщила, что ее муж заблудился в лесу возле агрогородка Новый Двор. Как выяснилось, супруги приехали в лес для сбора грибов. Когда к назначенному времени женщина вышла к автомобилю и не обнаружила своего мужа, она обратилась за помощью к спасателям.