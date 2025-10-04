Три туриста сорвались с высоты при восхождении на Вилючинский вулкан

На Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан погибли два туриста. Восхождения на сопку запрещены с 1 июля 2025 года из-за камнепадов, введен режим ЧС. Всего в группе было три человека. Одна из девушек выжила, ее спускают на носилках вниз. Туристы не предупредили спасательные службы о планируемом восхождении и не согласовали маршрут.