«Должен был умереть»: рэперу Гарри Топору удалили опухоль мозга

Актер Роман Попов лишился зрения из-за рецидива рака мозга. В 2018 году ему уже удалось победить астроцитому, но спустя семь лет опухоль вернулась, а ее очагов стало больше. «Вечерняя Москва» выяснила у врача, есть ли у артиста шанс победить болезнь во второй раз.