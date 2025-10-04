Ричмонд
«Должен был умереть»: рэперу Гарри Топору удалили опухоль мозга

Известный российский рэпер и участник Versus Battle Гарри Топор перенес операцию по удалению опухоли в мозге. Об этом он сообщил в своем личном блоге в социальных сетях.

Музыкант вышел на связь с фанатами из больничной палаты с забинтованной головой. Он рассказал, что опухоль у него выявили 13 сентября, когда он готовился к гастролям.

— Она уже перекрыла отток жидкости от головы, и я должен был в течение двух-трех недель умереть от водянки мозга, — рассказал артист.

Операция прошла успешно, и теперь жизни музыканта ничего не угрожает. Гарри Топор продолжает подготовку к своим выступлениям.

— Смотрю на календарь — тур через восемь дней, — рассказал певец.

Однако в комментариях поклонники призывают его поберечь свое здоровье и не рисковать.

В конце сентября шотландский музыкант, продюсер, основатель лейбла и участник дуэта Optimo Кит Макэйвор, известный под псевдонимом JD Twitch, скончался на 58-м году жизни из-за неоперабельной опухоли головного мозга.

Актер Роман Попов лишился зрения из-за рецидива рака мозга. В 2018 году ему уже удалось победить астроцитому, но спустя семь лет опухоль вернулась, а ее очагов стало больше. «Вечерняя Москва» выяснила у врача, есть ли у артиста шанс победить болезнь во второй раз.