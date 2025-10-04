Никулин: скрывающиеся в зоне Чернобыля беглецы от ВСУ могут заболеть раком

«Даже если они оттуда выйдут сейчас, то здоровье у них уже будет, мягко говоря, не очень хорошим. Наверняка многие будут страдать от лучевой болезни. от различных видов онкологии, потому что длительное пребывание в зараженном месте, приводит, как правило, к негативным последствиям», — объяснил военный эксперт.