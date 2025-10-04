Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никулин: скрывающиеся в зоне Чернобыля беглецы от ВСУ могут заболеть раком

Сбежавшим от мобилизации в зону Чернобыля украинцам грозят лучевая болезнь и рак. Прожив на этой территории более полугода, они рискуют причинить непоправимый вред здоровью.

Источник: Аргументы и факты

Сбежавшим от мобилизации ВСУ в зону Чернобыля украинцам грозят лучевая и онкологические болезни, отметил в разговоре с aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.

В Сети распространилось видео, автор которого рассказывает, как обустроил свою жизнь в зоне Чернобыля, скрываясь от мобилизации ТЦК. По словам Никулина, прожив на этой территории больше полугода, такие люди рискуют нанести непоправимый вред здоровью.

«Даже если они оттуда выйдут сейчас, то здоровье у них уже будет, мягко говоря, не очень хорошим. Наверняка многие будут страдать от лучевой болезни. от различных видов онкологии, потому что длительное пребывание в зараженном месте, приводит, как правило, к негативным последствиям», — объяснил военный эксперт.

По данным СМИ, о «чернобыльских релокантах» — украинцах, сбежавших от мобилизации — первые сообщения появились весной 2024 года. Предприимчивые граждане начали предлагать помощь в соцсетях в поиске подходящего жилья.

По официальным данным, с начала СВО в Чернобыльскую зону переселились несколько тысяч человек, по факту это число может быть в несколько раз больше.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше