Никулин: скрывающиеся в зоне Чернобыля беглецы от ВСУ могут заболеть раком

Сбежавшим от мобилизации ВСУ в зону Чернобыля украинцам грозят лучевая и онкологические болезни, отметил в разговоре с aif.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.
В Сети распространилось видео, автор которого рассказывает, как обустроил свою жизнь в зоне Чернобыля, скрываясь от мобилизации ТЦК. По словам Никулина, прожив на этой территории больше полугода, такие люди рискуют нанести непоправимый вред здоровью.
«Даже если они оттуда выйдут сейчас, то здоровье у них уже будет, мягко говоря, не очень хорошим. Наверняка многие будут страдать от лучевой болезни. от различных видов онкологии, потому что длительное пребывание в зараженном месте, приводит, как правило, к негативным последствиям», — объяснил военный эксперт.
По данным СМИ, о «чернобыльских релокантах» — украинцах, сбежавших от мобилизации — первые сообщения появились весной 2024 года. Предприимчивые граждане начали предлагать помощь в соцсетях в поиске подходящего жилья.
По официальным данным, с начала СВО в Чернобыльскую зону переселились несколько тысяч человек, по факту это число может быть в несколько раз больше.