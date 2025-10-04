Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдову на один день приходит солнце и тепло: Наслаждаемся перед неделей дождей и холодрыги

Синоптики рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Жители Молдовы смогут немного вздохнуть с облегчением: после серии серых и дождливых дней погода подарит небольшую передышку. На всей территории страны установится ясная и тёплая погода.

В Кишинёве столбики термометров днём поднимутся до +14…+16 градусов, а в южных районах воздух прогреется и до + 18 градусов. Небо будет преимущественно безоблачным, осадков синоптики не обещают.

Однако метеорологи предупреждают: радость будет недолгой. Уже начиная с понедельника в страну возвращаются дожди, ветер и резкое похолодание. Сначала температура снизится до +15 градусов, а к концу следующей недели местами ожидаются и вовсе +10…+12 градусов днём.

Погода в Молдове в ближайшие дни.