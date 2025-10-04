В Молдову на один день приходит солнце и тепло: Наслаждаемся перед неделей дождей и холодрыги

Жители Молдовы смогут немного вздохнуть с облегчением: после серии серых и дождливых дней погода подарит небольшую передышку. На всей территории страны установится ясная и тёплая погода.
В Кишинёве столбики термометров днём поднимутся до +14…+16 градусов, а в южных районах воздух прогреется и до + 18 градусов. Небо будет преимущественно безоблачным, осадков синоптики не обещают.
Однако метеорологи предупреждают: радость будет недолгой. Уже начиная с понедельника в страну возвращаются дожди, ветер и резкое похолодание. Сначала температура снизится до +15 градусов, а к концу следующей недели местами ожидаются и вовсе +10…+12 градусов днём.
Погода в Молдове в ближайшие дни.