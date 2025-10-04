Под Таганрогом ввели карантин из-за амброзии

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии полыннолистной. Фитосанитарный контроль потребовался на 10,2 га, сообщили в управлении Россельхознадзора.
На территории, попавшей под ограничения, на время запретили выращивать семена и пасти сельскохозяйственных животных.
Напомним, амброзия вытесняет культурные растения и ухудшает плодородие почв. Сорняк чрезвычайно живуч — устойчив к засухе, скашиванию и даже затоплению. При обнаружении растения или его семян в сельхозпродукции вводится запрет на ее вывоз за пределы региона и страны.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.