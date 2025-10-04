«Уфа» продолжит выступление в Кубке России, несмотря на поражение от «Фанкома»

ФК «Уфа» проиграл любительскому клубу «Фанком» в рамках Кубка России, но всё равно продолжит выступать в соревновании. Все потому что кировской команде присудили техническое поражение — как оказалось, за них играл дисквалифицированный игрок. «Уфа» подала протест, который контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил.