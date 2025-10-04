Ричмонд
«Уфа» продолжит выступление в Кубке России, несмотря на поражение от «Фанкома»

В Кубке России Уфа сыграет с «Енисеем».

Источник: Комсомольская правда

ФК «Уфа» проиграл любительскому клубу «Фанком» в рамках Кубка России, но всё равно продолжит выступать в соревновании. Все потому что кировской команде присудили техническое поражение — как оказалось, за них играл дисквалифицированный игрок. «Уфа» подала протест, который контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил.

В следующем раунде Кубка уфимский клуб сыграет с «Енисеем» в Красноярске. Матч состоится 15 октября.

Напомним, «Уфа» уступила «Фанкому» 24 сентября: 1:1 в основное время и поражение в серии пенальти.

