«Уфа» продолжит выступление в Кубке России, несмотря на поражение от «Фанкома»

ФК «Уфа» проиграл любительскому клубу «Фанком» в рамках Кубка России, но всё равно продолжит выступать в соревновании. Все потому что кировской команде присудили техническое поражение — как оказалось, за них играл дисквалифицированный игрок. «Уфа» подала протест, который контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил.
В следующем раунде Кубка уфимский клуб сыграет с «Енисеем» в Красноярске. Матч состоится 15 октября.
Напомним, «Уфа» уступила «Фанкому» 24 сентября: 1:1 в основное время и поражение в серии пенальти.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.