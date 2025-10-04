В подмосковном филиале центра Рошаля открыли 2 кардиологических кабинета

Два кардиологических кабинета открыли в клинико-диагностическом центре (КДЦ) «Ромашка» в Одинцовском городском округе Подмосковья. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Напомним, что КДЦ «Ромашка» является филиалом центра Рошаля. В его новых кардиологических кабинетах будут принимать и взрослых, и юных пациентов. Специалисты будут давать первичные консультации, проводить высокотехнологичную диагностику, в том числе КТ, МРТ и ангиографию коронарных артерий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.