В Ишимбае создадут культурно-просветительский центр «Библиокапля»

Центральная детская библиотека в городе Ишимбае в Республике Башкортостан станет площадкой для нового культурно-просветительского центра (КПЦ) «Библиокапля», сообщили в отделе культуры Ишимбайского района. Совершенствование учреждений культуры отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
КПЦ откроют благодаря победе ишимбайской библиотеке в конкурсном отборе на создание детского культурно-просветительского центра. Его проводили по нацпроекту «Семья». Теперь библиотека получит финансирование. Средства позволят ей обновить свою материально-техническую базу. Новый центр станет для детей площадкой для реализации их талантов и интересов.
«Уверены, что новый центр привлечет внимание юных ишимбайцев, вдохновляя их на достижения и расширение горизонтов», — подчеркнули в отделе культуры Ишимбайского района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.