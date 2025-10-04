«7 182 690 человек из 9 109 280». Белстат подсчитал сколько населения живет в крупнейших городах Беларуси

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал информацию о численности населения на 1 января 2025 года.
В Беларуси проживает 9 109 280 человек. Из них городское население — 7 182 690, а сельское — 1 926 590.
В белорусской столице — городе Минске — проживает 1 996 730 человек. За Минском по количеству населения идет Гомель (501 193), а затем Гродно (363 718), Витебск (358 927), Могилев (352 896) и Брест (346 061).
В число крупнейших городов входят Бобруйск (205 502), Барановичи (170 817), Борисов (134 732), Пинск (124 008).
