«7 182 690 человек из 9 109 280». Белстат подсчитал сколько населения живет в крупнейших городах Беларуси

Белстат: 7 182 690 человек из 9 109 280 белорусов живут в городах.

Источник: Комсомольская правда

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал информацию о численности населения на 1 января 2025 года.

В Беларуси проживает 9 109 280 человек. Из них городское население — 7 182 690, а сельское — 1 926 590.

В белорусской столице — городе Минске — проживает 1 996 730 человек. За Минском по количеству населения идет Гомель (501 193), а затем Гродно (363 718), Витебск (358 927), Могилев (352 896) и Брест (346 061).

В число крупнейших городов входят Бобруйск (205 502), Барановичи (170 817), Борисов (134 732), Пинск (124 008).

Ранее глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, в чем Беларусь опережает Швейцарию и Германию.

Еще Крутой сказал, под кого будут формировать жилищную программу в Беларуси.

Кстати, «Беларусбанк» существенно снижает ставки по кредитам на жилье в октябре 2025.