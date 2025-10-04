В московском районе Кузьминки возведут новый многоквартирный дом

Многоквартирный жилой дом построят по программе реновации в столичном районе Кузьминки на Жигулевской улице в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.
Планируется, что дом общей жилой площадью почти 26 тысяч квадратных метров будет состоять из двух строений г-образной формы с пятью секциями. На первых этажах разместятся магазины и предприятия бытового обслуживания. Все квартиры получат полную отделку с установкой осветительных приборов и сантехнического оборудования.
«Фасады комплекса выполнят в теплой гамме, при этом цвета подобраны таким образом, чтобы создать плавный градиентный переход между секциями и отдельными элементами оформления. В качестве основного отделочного материала выбран керамический кирпич», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Благоустройство территории площадью девять тысяч квадратных метров включит создание безбарьерной среды, обустройство детской и спортивной площадок, зоны отдыха. Там также установят системы освещения и видеонаблюдения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.