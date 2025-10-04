Специалистов молодежной политики Кубани обучат инновациям в работе

Программа профессиональной переподготовки для специалистов сферы молодежной политики стартовала в Краснодарском крае в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте молодежной политики региона.
Учебный курс «Инновационные технологии работы с молодежью» охватывает ключевые направления работы с подрастающим поколением: от нормативных основ и гражданского воспитания до применения информационных технологий и развития предпринимательских инициатив. Особое внимание уделяется профилактике асоциального поведения, формированию проектного мышления и лидерских качеств.
«Сегодня развитие молодежной политики невозможно без подготовленных кадров, обладающих современными знаниями и инструментами. Эта программа — инвестиция в профессионалов, которые завтра будут формировать среду, в которой растет и развивается наше молодое поколение», — отметил руководитель молодежного центра развития личности Сергей Покатилов.
Обучение проводится в очно-заочном формате с использованием дистанционных технологий, что позволяет совмещать профессиональную деятельность с получением дополнительного образования. По окончании программы слушатели получат дипломы о профессиональной переподготовке, подтверждающие освоение новых компетенций в соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.