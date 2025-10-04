Ричмонд
На ВДНХ завершился фестиваль «Музыкальная Москва»

Гости могли посетить кинопоказ, встретиться с артистами и поучаствовать в балетно-музыкальном квизе.

Благотворительный фестиваль «Музыкальная Москва» завершился на ВДНХ, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Проведение мероприятий для гостей выставочного комплекса соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Событие прошло в павильоне № 44 «Кролиководство». Так, 2 октября была представлена программа «Музыкальные театры Москвы», приуроченная к Международному дню музыки. Гости могли посетить открытый кинопоказ, посвященный ведущим музыкальным театрам столицы, а также творческий вечер «Москва музыкальная». На последнем выступила Дарья Терехова, ведущая солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат премии «Золотая маска», а также юные пианисты Ирина Тен и Владимир Рублев.

В финальный день фестиваля, 4 октября, состоялся балетно-музыкальный квиз «Москва. Классика. Меценаты», где участники отвечали на вопросы о меценатстве в России. Гости увидели выступления юных балерин и услышали арии из опер в исполнении лауреата международных конкурсов Анжелики Мокроусовой. Завершился фестиваль показом фильма «Музыкальная Москва. Меценаты» о знаменитых благотворительных династиях Москвы.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.