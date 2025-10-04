Новомосковскую больницу в Тульской области оснастили оборудованием

Новомосковская городская клиническая больница в Тульской области получила 75 многофункциональных кроватей при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новое оборудование уже установлено в неврологическом, инфекционном, хирургическом, кардиологическом и педиатрическом отделениях. Кроме того, кровати поставили во взрослый и детский стационары.
Функциональные кровати позволяют регулировать высоту и угол наклона, придать пациенту полусидячее положение для приема пищи или чтения. Подняться в кровати помогает специальная штанга. Также они оснащены боковыми ограждениями, что обеспечивает безопасность пациентов и предотвращает падения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.