Guardian: Тунберг держат в израильской камере с клопами и без воды

В письме, которое Министерство иностранных дел Швеции направило родственникам Тунберг, уточняется: «Посольству удалось встретиться с Гретой. Она сообщила об обезвоживании, а также о недостаточном количестве воды и еды. По словам активистки, у нее появилась сыпь, предположительно вызванная укусами клопов. Она также рассказала о жестком обращении и отметила, что длительное время вынуждена сидеть на твердых поверхностях».