Guardian: Тунберг держат в израильской камере с клопами и без воды

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, задержанная израильскими властями, пожаловалась на тяжелые условия содержания в тюрьме. Как пишет британская газета The Guardian со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего активистку, Тунберг рассказала, что находится в камере с клопами и испытывает обезвоживание из-за нехватки воды и пищи.
В письме, которое Министерство иностранных дел Швеции направило родственникам Тунберг, уточняется: «Посольству удалось встретиться с Гретой. Она сообщила об обезвоживании, а также о недостаточном количестве воды и еды. По словам активистки, у нее появилась сыпь, предположительно вызванная укусами клопов. Она также рассказала о жестком обращении и отметила, что длительное время вынуждена сидеть на твердых поверхностях».
Кроме того, в документе говорится, что другой задержанный активист сообщил представителям посольства своей страны, будто видел, как Тунберг заставляли держать флаги во время фотографирования.
По словам автора письма, израильские власти также просили активистку подписать некий документ, однако она отказалась это сделать, заявив, что не поняла его содержания.
Ранее сообщалось, что военные направили участников флотилии Греты Тунберг в израильский порт.