Проект из Новороссийска стал призером международного конкурса по туризму

Представительница Новороссийска Краснодарского края Наталья Литвиненко заняла призовое место на IV Международном конкурсе «Туристический код моей страны, города, поселка, района — PRO-туризм». Очный этап проходил с 25 по 27 сентября в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Новороссийска.
Инструктор-проводник, руководитель молодежного клуба Русского географического общества «Норд-Ост» Наталья Литвиненко представила патриотический проект «Две вершины» и получила диплом победителя третьей степени. Это уже третья победа жительницы на данном конкурсе. Проект «Две вершины» является дополнением к маршруту «Дорогами Победы», который ранее был внесен во всероссийский реестр патриотических маршрутов по местам воинской славы.
Отметим, что всего на заочный этап конкурса поступило более 500 заявок из 75 регионов России, а также из Белоруссии, Туркменистана и Узбекистана. В очном этапе участвовали 200 финалистов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.