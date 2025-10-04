Белорусский посол принял участие в церемонии перезахоронения останков советских воинов в Будапеште

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Владимир Улахович принял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков тринадцати советских воинов на мемориальном кладбище Керепеши в Будапеште. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Венгрии.