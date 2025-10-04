Ричмонд
Белорусский посол принял участие в церемонии перезахоронения останков советских воинов в Будапеште

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии Владимир Улахович принял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков тринадцати советских воинов на мемориальном кладбище Керепеши в Будапеште. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Венгрии.

Владимир Улахович совместно с коллегами из посольства Российской Федерации и посольства Кыргызской Республики, Военно-исторического Института и Музея Министерства обороны Венгрии, венгерских антифашистских организаций, Венгеро-российского общества культуры и дружбы, а также Венгерской рабочей партии возложили венки к памятнику советским солдатам. Они почтили память погибших героев минутой молчания.

Чин церковного богослужения по усопшим совершил протоиерей храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар. -0-