Три модельные библиотеки открылись в Губкинском округе Белгородской области

Свои двери для читателей распахнули библиотека-филиал № 5 в городе Губкине и две библиотеки в поселке Троицком. После модернизации все три учреждения превратились в современные многофункциональные культурные центры. В библиотеках проведен капитальный ремонт внутренних помещений и благоустроена прилегающая территория. Они оснащены современным компьютерным оборудованием, функциональной мебелью. Также пополнился книжный фонд. Посетителей библиотек теперь встречают технологичные и комфортные пространства, где можно не только брать книги, но и участвовать в культурных мероприятиях, работать, учиться и проводить досуг всей семьей.