Три модельные библиотеки открылись в Губкинском округе Белгородской области

Три модельные библиотеки открылись в Губкинском городском округе Белгородской области, сообщили в правительстве региона. Модернизация учреждений культуры соответствует целям нацпроекта «Семья».
Свои двери для читателей распахнули библиотека-филиал № 5 в городе Губкине и две библиотеки в поселке Троицком. После модернизации все три учреждения превратились в современные многофункциональные культурные центры. В библиотеках проведен капитальный ремонт внутренних помещений и благоустроена прилегающая территория. Они оснащены современным компьютерным оборудованием, функциональной мебелью. Также пополнился книжный фонд. Посетителей библиотек теперь встречают технологичные и комфортные пространства, где можно не только брать книги, но и участвовать в культурных мероприятиях, работать, учиться и проводить досуг всей семьей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.