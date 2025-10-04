Ричмонд
На Амурской улице в Москве построят 4 новых дома

В них разместят 1785 квартир, которые сдадут с чистовой отделкой и полностью готовыми для переезда.

Четыре новых жилых дома по программе реновации возведут на Амурской улице в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы, что соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Всего в новых домах предусмотрено 1785 квартир, которые сдадут с чистовой отделкой и полностью готовыми для переезда. Часть квартир будет специально оборудована для маломобильных жителей.

Согласно проектам, два четырехсекционных дома построят на земельных участках № 26 и 30 (по 538 квартир в каждом). На участке № 40 возведут комплекс из четырех корпусов на 574 квартиры, а на участке № 46 — двухсекционный дом на 135 квартир.

На первых этажах всех зданий разместятся коммерческие и общественные помещения. Прилегающие территории благоустроят и озеленят, создадут безбарьерную среду для маломобильных людей. Квартиры будут отделаны современными износостойкими материалами, оснащены сантехникой, также там остеклят балконы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.