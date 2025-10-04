Ученые выяснили, какой напиток может защитить от рака печени

Этот эффект наблюдался независимо от других факторов риска: как у носителей вируса гепатита B, так и у здоровых людей, а также среди курильщиков и тех, кто употреблял алкоголь. Особенно заметным оказалось защитное действие чая у людей, пьющих алкоголь — риск рака печени у них снижался почти на 50 процентов. Авторы исследования предполагают, что антиоксиданты и полифенолы в чае могут играть важную роль в этом процессе.