Ученые выяснили, какой напиток может защитить от рака печени

Международная команда ученых из Китая и США обнаружила, что регулярное потребление чая приводит к уменьшению риска развития рака печени. Результаты масштабного исследования были опубликованы в журнале Nutrients.
Всего в исследовании приняли участие более двух тысяч пациентов с диагнозом рак печени и почти восемь тысяч здоровых людей.
Исследователи проанализировали привычки и болезни участников, включая потребление чая, наличие вирусов гепатита B и C, курение, алкогольные привычки и качество питьевой воды. Выяснилось, что те, кто продолжал пить чай во время исследования, имели на 49 процентов меньший риск развития рака печени по сравнению с теми, кто не пил чай. В то же время у тех, кто прекратил пить чай, риск оказался выше среднего.
Этот эффект наблюдался независимо от других факторов риска: как у носителей вируса гепатита B, так и у здоровых людей, а также среди курильщиков и тех, кто употреблял алкоголь. Особенно заметным оказалось защитное действие чая у людей, пьющих алкоголь — риск рака печени у них снижался почти на 50 процентов. Авторы исследования предполагают, что антиоксиданты и полифенолы в чае могут играть важную роль в этом процессе.
Ученые отмечают, что чай не может заменить проверенные методы профилактики — вакцинацию от гепатита B, отказ от алкоголя и употребления сырой воды. Тем не менее регулярное употребление чая может стать дополнительным и доступным способом снижения риска заболевания, особенно для людей из групп повышенного риска, говорится в материале.
