В одной из школ Сальска упала часть подвесного потолка, дети не пострадали

Районные власти прокомментировали ситуацию с падением подвесного потолка сальской школе.

Источник: Комсомольская правда

В одной из школ Сальска, в кабинете, упала часть каркаса подвесного потолка, ремонт провели в тот же день. Дети не пострадали, говорится в сообщении районной администрации.

— Инцидент произошел 3 октября. Информация о капремонте школы в 2025 году не соответствует действительности. Ремонт выполнялся в 2006 году. С момента выявления трещины на здании проводится постоянный мониторинг, — прокомментировали власти.

Комплексное обследование здания по графику планировалось в 2027 году.

