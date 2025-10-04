В одной из школ Сальска упала часть подвесного потолка, дети не пострадали

В одной из школ Сальска, в кабинете, упала часть каркаса подвесного потолка, ремонт провели в тот же день. Дети не пострадали, говорится в сообщении районной администрации.
— Инцидент произошел 3 октября. Информация о капремонте школы в 2025 году не соответствует действительности. Ремонт выполнялся в 2006 году. С момента выявления трещины на здании проводится постоянный мониторинг, — прокомментировали власти.
Комплексное обследование здания по графику планировалось в 2027 году.
