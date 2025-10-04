Игры, лотереи, манящие угощения, танцы на все лады. Как Чашники отмечают «Дажынкі»

Любой праздник приносит людям веселье, а если поводов для радости набралось на миллион и даже больше, то мероприятие становится особенно дорогим для сердца и простых работяг, и руководителей предприятий. В этом году по результатам жатвы общий каравай Витебской области составил больше миллиона тонн, несмотря на капризы погоды, так что хлебопашцам есть чем гордиться. Аграрии северного региона сегодня гуляют с размахом, ведь их основные хлопоты в году — уборка урожая — почти закончились. Корреспонденты БЕЛТА побывали в Чашниках, где для тружеников сельской нивы проводят областной фестиваль-ярмарку «Дажынкі», и убедились, что аграрии умеют не только трудиться от зари до темна, но и плясать, не жалея ног.
Праздник тружеников села начался со знаковой точки — Лукомльского консервного завода, который открыли в торжественной обстановке. Уже скоро здесь получат необходимые сертификаты и начнут серийное производство продуктов из рыбы. Это консервы, копченые деликатесы, икра. Директор предприятия Анатолий Коростин подчеркнул, что белорусские магазины будут обеспечены экологически чистой продукцией. На предприятии ручаются за качество, ведь контроль на всех стадиях производства — высочайший: на заводе есть своя лаборатория. А в цехах переработки благодаря современному оборудованию одинаково легко справляются и с небольшим окунем, и с 44-килограммовым толстолобиком.
Центр Чашников на время праздника превратился в оживленную ярмарку, где районы, предприятия, учреждения образования Витебщины предлагали все лучшее для гостей и жителей райцентра. Ароматный плов, драники, которые жарили прямо под открытым небом, пироги, что не черствеют несколько дней, оставаясь нежными и вкусными, сало, колбасы, пирожки и булочки — чего здесь только не найти. От запахов и у сытого закружится голова.
Народные мастера демонстрировали свое умение в ковке, соломоплетении, деревообработке. Для самых маленьких организовали мастер-классы по росписи глазурью пряников. Игры, забавы, танцы под любимые народные песни — квартал подворий превратился в полосу развлекательных испытаний. Желающие поучаствовать в очень забавной игре «Ловіш цыбулю — трапляеш на бульбу» выстраивались в очередь. Суть проста: ловишь «удочкой» рыбку (луковицу с ввинченным в нее болтом с колечком на конце) и получаешь приз — картошинку, главное сокровище белорусских огородов. Надо сказать, дети этот трофей уносили с таким видом, словно им вручили золотой кубок.
На подворье Бешенковичского района открыли народную аптеку. Посетителей там принимает доктор Пилюлькин, выслушивает жалобы и выписывает рецепт — на эликсир молодости, «узбагоин» и даже (при острой необходимости, конечно) приворотное зелье. Многочисленные настойки здесь предлагают от нервов, скуки, лени и прочих недугов души, вплоть до испортившегося настроения.
У меня фигура тонкая.
И высокий каблучок,
Я не буду есть котлеты,
Мне по вкусу кабачок! -
Таким стихотворением на этом же подворье сопровождается необычная лотерея. Здесь барабаном служит колесо прялки, на котором прикреплены рисунки призов. Покрутив колесо, можно выиграть, например, свеклу, кукурузу, картошку, орешек и, конечно, тот самый полезный для фигуры кабачок.
Поток гостей на улицах праздничной столицы не уменьшается даже вечером. Еще засветло выбрались сюда семьи с детьми, для которых работают развлекательные площадки. Малыши сегодня смогли посмотреть спектакль, который привезли артисты Белорусского театра «Лялька». Мальчишки и девчонки поиграли и порезвились на аттракционах. Также многие из них посетили интерактивные площадки силового ведомства. Если взрослые готовы были по полчаса стоять в очереди за шашлыком, то детей невозможно было оттянуть от павильона с оружием. Внушительного вида автоматы можно было не только пофотографировать, но и подержать в руках, при этом еще и надев каску, представляя себя неустрашимым воином, готовым защищать любимый край.
В вечерней программе «Дажынак» чашничан ждет яркий фейерверк, лазерное шоу и дискотека с участием диджея, так что всех, кто хочет завершить этот праздник активно и с огоньком, ждут на центральной площади города.
Алеся ПУШНЯКОВА,
фото Александра ХИТРОВА,
БЕЛТА. -0-