Игры, лотереи, манящие угощения, танцы на все лады. Как Чашники отмечают «Дажынкі»

Любой праздник приносит людям веселье, а если поводов для радости набралось на миллион и даже больше, то мероприятие становится особенно дорогим для сердца и простых работяг, и руководителей предприятий. В этом году по результатам жатвы общий каравай Витебской области составил больше миллиона тонн, несмотря на капризы погоды, так что хлебопашцам есть чем гордиться. Аграрии северного региона сегодня гуляют с размахом, ведь их основные хлопоты в году — уборка урожая — почти закончились. Корреспонденты БЕЛТА побывали в Чашниках, где для тружеников сельской нивы проводят областной фестиваль-ярмарку «Дажынкі», и убедились, что аграрии умеют не только трудиться от зари до темна, но и плясать, не жалея ног.