МВД: В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских

До этого протестующие полностью заблокировали движение на центральном проспекте Руставели и площади Свободы в Тбилиси. Организаторы акций планируют представить «декларацию о дальнейших действиях». Также в Сети появились кадры, на которых видно, как множество водителей движется в сторону Тбилиси, сигналя и размахивая грузинскими флагами.