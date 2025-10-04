Ричмонд
МВД: В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских

В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали минимум 14 полицейских. Об этом на брифинге в субботу, 4 октября, сообщил заместитель главы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе.

— В результате попадания разных предметов, которыми кидались демонстранты, на данном этапе пострадали 14 сотрудников министерства внутренних дел, — приводит его слова ТАСС.

Ведомство заявило, что митинг уже вышел за рамки грузинских законов.

Вечером того же дня стало известно, что митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии, пробив металлические барьеры. Навстречу им выстроились бойцы спецназа. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросают камни в президентский дворец и запускают пиротехнику в полицейских.

До этого протестующие полностью заблокировали движение на центральном проспекте Руставели и площади Свободы в Тбилиси. Организаторы акций планируют представить «декларацию о дальнейших действиях». Также в Сети появились кадры, на которых видно, как множество водителей движется в сторону Тбилиси, сигналя и размахивая грузинскими флагами.