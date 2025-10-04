В городе Щекино Тульской области открыли детскую площадку

Новую детскую игровую площадку открыли в северо-западном микрорайоне города Щекино Тульской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Щекинского района.
Территория общественного пространства на пересечении улиц Гагарина и Емельянова была выбрана жителями в 2024 году путем рейтингового голосования, в котором приняли участие более семи тысяч горожан. Площадка оснащена современными игровыми комплексами, качелями, горками и развивающими панелями. Для безопасности детей уложено прорезиненное покрытие. В озелененении территории участвовали молодые сотрудники химического предприятия и студентов политехнического колледжа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.