В городе Щекино Тульской области открыли детскую площадку

Территория общественного пространства на пересечении улиц Гагарина и Емельянова была выбрана жителями в 2024 году путем рейтингового голосования, в котором приняли участие более семи тысяч горожан. Площадка оснащена современными игровыми комплексами, качелями, горками и развивающими панелями. Для безопасности детей уложено прорезиненное покрытие. В озелененении территории участвовали молодые сотрудники химического предприятия и студентов политехнического колледжа.