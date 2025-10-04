В Белгородской области определили победителей премии «Человек труда»

Итоги регионального этапа Национальной премии «Человек труда», которая проводится в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», подвели в Белгородской области, сообщили в региональном правительстве.
Лучшими были признаны семь человек, четверо из них представят регион на федеральном этапе конкурса. Премия вручалась в шести номинациях: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов» и «Трудовое патриотическое воспитание». Всего на региональный этап поступило 54 заявки, 16 из них касались номинации «Молодой специалист».
На федеральном этапе Белгородскую область представят также Никита Родионов и Юлия Жукова (оба в номинации «Молодой специалист»), Николай Бычков («Технологический лидер»), Сергей Кубликов («Лучший наставник»). Финал Национальной премии «Человек труда» состоится 14 ноября в Москве в ходе выставки БИОТ-2025.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.