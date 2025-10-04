Учитель музыки переехал на работу в Вологодскую область из другого региона

Штат Детской школы искусств им. Н. П. Парушева в селе Кичменгский Городок Вологодской области расширился благодаря федеральной программе «Земский работник культуры» национального проекта «Семья», сообщили в администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа. Преподавателем по классу гармони стал Глеб Стародубцев, прибывший из Курской области.
Глеб Стародубцев, выпускник Курского музыкального колледжа имени Г. В. Свиридова, с 1 сентября приступил к работе в школе. Ранее он несколько лет преподавал игру на гармони в Курчатовской районной детской школе искусств, которая находится в Курской области.
«Был в командировке в Вологодской области, а по приезду домой в соцсетях случайно попалось объявление, что в одну из школ там требуется преподаватель. Созвонился с директором школы и решился! Жилье дали муниципальное. Все хорошо!» — рассказал педагог.
Напомним, программа «Земский работник культуры» направлена на привлечение специалистов в учреждения культуры малых городов и сельской местности. Те, кто переезжает на работу в села и малые города, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке эта сумма достигает 2 млн рублей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.