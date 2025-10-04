Более 300 спортсменов приняли участие в сдаче нормативов ГТО в Кирове

Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Старты надежд» начался 4 октября в спортивной школе «Вересники» в городе Кирове. Событие соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
В мероприятии принимают участие более 300 человек из 33 муниципальных образований региона. Участники фестиваля в течение двух дней будут выполнять нормативы комплекса ГТО. 5 октября их ждет также «Спортивный диктант» — всероссийская просветительская акция, направленная на повышение спортивной грамотности и популяризацию здорового образа жизни. В тот же день будут подведены итоги фестиваля.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.