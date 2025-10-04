Более 300 спортсменов приняли участие в сдаче нормативов ГТО в Кирове

В мероприятии принимают участие более 300 человек из 33 муниципальных образований региона. Участники фестиваля в течение двух дней будут выполнять нормативы комплекса ГТО. 5 октября их ждет также «Спортивный диктант» — всероссийская просветительская акция, направленная на повышение спортивной грамотности и популяризацию здорового образа жизни. В тот же день будут подведены итоги фестиваля.