Ставропольская филармония стала лучшей региональной культплощадкой в России

Церемония была организована в театрализованном формате. Фойе зала превратилось в арт-салон, где работали художники-портретисты и каллиграфы. В программу вечера вошли знаменитые арии в исполнении артистов Большого театра и стихи Александра Пушкина, прочитанные актерами Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Ведущими торжества выступили звезды российского театра и кино Евгения Леонова и Николай Рысев. Победителей определили в 20 номинациях, охватывающих театры, музеи, библиотеки и другие культурные учреждения.