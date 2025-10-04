Ставропольская филармония стала лучшей региональной культплощадкой в России

Ставропольская государственная филармония удостоена престижной награды — она признана лауреатом премии «Пушкинская карта. Премия» в номинации «Лучшая региональная концертная площадка», сообщили в правительстве Ставропольского края. Развитие культурных площадок соответствует целям нацпроекта «Семья».
Премия вручается учреждениям культуры и регионам, внесшим наибольший вклад в развитие программы «Пушкинская карта» в 2024 году. Церемония награждения прошла в Бетховенском зале Большого театра. Награду от организаторов получила директор Ставропольской филармонии Юлия Куракина.
Церемония была организована в театрализованном формате. Фойе зала превратилось в арт-салон, где работали художники-портретисты и каллиграфы. В программу вечера вошли знаменитые арии в исполнении артистов Большого театра и стихи Александра Пушкина, прочитанные актерами Московского драматического театра им. А. С. Пушкина. Ведущими торжества выступили звезды российского театра и кино Евгения Леонова и Николай Рысев. Победителей определили в 20 номинациях, охватывающих театры, музеи, библиотеки и другие культурные учреждения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.