Россиянка Мария Бурова стала тренером по физподготовке «Фиорентины»

Российская спортсменка Мария Бурова теперь является тренером по физической подготовке женской команды итальянского футбольного клуба «Фиорентина». Об этом сообщил журналист Нобель Арустамян в своем YouTube-канале.
«Очень интересный опыт взаимодействия с международной командой специалистов», — прокомментировала Бурова свое назначение на должность.
Она также принимает участие в восстановлении игроков мужской команды после травм. В РФ спортсменка работала в мужских командах «Уфы», «Локомотива» и «Зенита».
Бурова замужем за Александром Низеликом, с которым в 2024 году переехала в Италию. Ее супруг работает в клубе тренером по развитию технических навыков.
