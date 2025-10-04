Врач рассказал как отличить осеннюю хандру от серьезных проблем со здоровьем

Специалист рекомендует для профилактики и борьбы с этими состояниями использовать светотерапию, поддерживать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе, включать в рацион продукты с магнием, витаминами группы B и белками, а также заниматься физической активностью, дыхательными упражнениями и медитацией. В случае затяжной бессонницы врач советует обратиться к эндокринологу и проверить гормональный фон.