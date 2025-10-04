Художник из Италии написал портрет девочки из Луганска, погибшей от обстрела ВСУ

«Я написал ее портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка из-за войны. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких», — сказал Йорит в видеообращении к родителям погибшей девочки.