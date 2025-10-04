Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Болезный момент»: Зарубина — о попытках украинцев «отменить» оперную диву Нетребко

Певица Ольга Зарубина, оценивая происходящее с оперной дивой Анной Нетребко, которую пытаются «убрать» с западных сцен, убеждена: все изменится. В беседе с URA.RU исполнительница высказалась о происходящем.

Анна Нетребко не дает покоя украинским активистам.

Певица Ольга Зарубина, оценивая происходящее с оперной дивой Анной Нетребко, которую пытаются «убрать» с западных сцен, убеждена: все изменится. В беседе с URA.RU исполнительница высказалась о происходящем.

«Сейчас сложная ситуация, понятно, что многие отвернулись от России, ввели санкции, пытаются запретить наших артистов. Когда их отменяют, мы сделать уже ничего не можем — объективно. Но я уверена, что все наладится. Наших артистов снова будут везде приглашать», — говорит певица.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАнна Нетребко возвращается на европейскую сцену.

Анна Нетребко встала костью в горле у украинцев. В частности, жена президента Украины Елена Зеленская возмутилась тем, что российская оперная дива выступает в Британии. «Это фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта», — пишет газета The Telegraph.

А посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова обратилась с официальными письмами к членам кантонального совета Цюриха с требованием отменить ноябрьские выступления российской звезды.

Ранее из-за украинских «активистов» в Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева. Маэстро должен был выступить в Королевском дворце Казерты.

Ольга Зарубина с оптимизмом смотрит в будущее и призывает сейчас «переждать такой болезненный момент», который отражается на российских деятелях культуры.