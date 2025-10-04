Два ребенка погибли и два пострадали из-за стрельбы в Техасе в США

В американском штате Техасе произошла стрельба. Погибли, по меньшей мере, два ребенка. Столько же пострадали. Об этом сообщает аппарат шерифа округа Бразория в социальных сетях.
Как следует из заявления, все случилось в субботу, 4 октября. Однако какие-либо детали пока не раскрываются. В частности, неизвестно число стрелявших и мотивы.
«По предварительной информации, погибли два ребенка возрастом 13 лет и 4 года, еще два в возрасте 8 и 9 лет были доставлены (в больницу — прим.ред.) и находятся в критическом состоянии», — сказано в заявлении.
В свою очередь, телеканал ABC News сообщает, что американские полицейские уже задержали женщину, подозреваемую в стрельбе. С ней работают правоохранительные органы.
Похожий инцидент недавно произошел в штате Колорадо. Там случилась стрельба в местной школе. Тогда пострадали сразу трое детей. Они получили ранения различной степени тяжести. Однако погибших не было.