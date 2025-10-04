Ричмонд
Сергей Жуков раскрыл причину госпитализации своей матери

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков объяснил причину экстренной госпитализации своей 72-летней матери Лилии Жуковой.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков объяснил причину экстренной госпитализации своей 72-летней матери Лилии Жуковой. По его словам, состояние женщины ухудшилось из-за вспышки на солнце, сообщает Mash.

Певец уточнил, что солнечная активность вызвала у его матери резкое повышение давления.

«Не было ничего серьезного, хорошо, что успели вовремя среагировать», — добавил Жуков.

По последним данным, состояние Лилии Жуковой нормализовалось. Врачи планируют выписать ее из медицинского учреждения в понедельник, 6 октября.

О госпитализации женщины стало известно 30 сентября. Ее доставили в больницу с нарушением кровообращения в задних отделах головного мозга.

