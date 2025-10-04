Сергей Жуков раскрыл причину госпитализации своей матери

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков объяснил причину экстренной госпитализации своей 72-летней матери Лилии Жуковой. По его словам, состояние женщины ухудшилось из-за вспышки на солнце, сообщает Mash.
Певец уточнил, что солнечная активность вызвала у его матери резкое повышение давления.
«Не было ничего серьезного, хорошо, что успели вовремя среагировать», — добавил Жуков.
По последним данным, состояние Лилии Жуковой нормализовалось. Врачи планируют выписать ее из медицинского учреждения в понедельник, 6 октября.
О госпитализации женщины стало известно 30 сентября. Ее доставили в больницу с нарушением кровообращения в задних отделах головного мозга.
