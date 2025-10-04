Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области назвали города с самым низкими ценами на мясо

В Ростовстате рассказали, сколько стоило мясо на Дону в конце сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В городах Ростовской области нашли самое дешевое и самое дорогое в регионе мясо. Данные по состоянию на 29 сентября 2025 года публикует Ростовстат.

Средняя цена на говядину в регионе на отчетный период составила 640,46 рубля за килограмм. Самую низкую стоимость зафиксировали в Сальске — 597,62 рубля. Наиболее дорогим продукт оказался в Таганроге, где килограмм говядины стоил 668,26 рубля.

Свинина в среднем по области продавалась по 424,26 рубля за килограмм. Выгоднее всего ее было покупать в Ростове-на-Дону — 403,91 рубля. Самая высокая цена была в Сальске — 448,10 рубля за килограмм.

Баранина стоила в среднем 785,31 рубля за килограмм. В Волгодонске ее можно было приобрести дешевле всего в регионе, за 764,63 рубля. В Таганроге же этот продукт оказался наиболее дорогим — 808,30 рубля за килограмм.

Цены на кур также различались. В среднем по области килограмм птицы можно было купить за 224,36 рубля. Самая низкая цена зафиксирована в городе Миллерово — 212,42 рубля, а в Волгодонске куры обходились покупателям дороже всего — 235,16 рубля за килограмм.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.