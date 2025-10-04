В Ростовской области назвали города с самым низкими ценами на мясо

В городах Ростовской области нашли самое дешевое и самое дорогое в регионе мясо. Данные по состоянию на 29 сентября 2025 года публикует Ростовстат.
Средняя цена на говядину в регионе на отчетный период составила 640,46 рубля за килограмм. Самую низкую стоимость зафиксировали в Сальске — 597,62 рубля. Наиболее дорогим продукт оказался в Таганроге, где килограмм говядины стоил 668,26 рубля.
Свинина в среднем по области продавалась по 424,26 рубля за килограмм. Выгоднее всего ее было покупать в Ростове-на-Дону — 403,91 рубля. Самая высокая цена была в Сальске — 448,10 рубля за килограмм.
Баранина стоила в среднем 785,31 рубля за килограмм. В Волгодонске ее можно было приобрести дешевле всего в регионе, за 764,63 рубля. В Таганроге же этот продукт оказался наиболее дорогим — 808,30 рубля за килограмм.
Цены на кур также различались. В среднем по области килограмм птицы можно было купить за 224,36 рубля. Самая низкая цена зафиксирована в городе Миллерово — 212,42 рубля, а в Волгодонске куры обходились покупателям дороже всего — 235,16 рубля за килограмм.
