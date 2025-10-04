В Ростовской области назвали города с самым низкими ценами на мясо

Баранина стоила в среднем 785,31 рубля за килограмм. В Волгодонске ее можно было приобрести дешевле всего в регионе, за 764,63 рубля. В Таганроге же этот продукт оказался наиболее дорогим — 808,30 рубля за килограмм.