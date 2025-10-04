Ричмонд
В Беларуси обновили авиационные правила организации госрегистрации государственных воздушных судов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновили авиационные правила организации государственной регистрации государственных воздушных судов. Это предусмотрено постановлением Министерства обороны от 3 марта 2025 года № 3, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Авиационные правила определяют порядок организации регистрации воздушных судов (ВС) в Государственном реестре государственных воздушных судов Республики Беларусь, исключения из него, требования к раскраске государственных ВС, присвоению им государственных и регистрационных знаков, а также к нанесению на них знаков, номеров и других символов, надписей и эмблем.

Действие авиационных правил распространяется на республиканские органы государственного управления, иные государственные органы или организации, в деятельности по предназначению которых используется государственная авиация, а также на ДОСААФ.

Регистрации в Государственном реестре подлежат все используемые в государственной авиации по предназначению пилотируемые самолеты, вертолеты, автожиры, планеры, мотопланеры, дельталеты (мотодельтапланы), дельтапланы, дирижабли, мотопарапланы, аэростаты, иные ВС, а также беспилотные летательные аппараты. Каждому ВС, внесенному в Государственный реестр, присваиваются государственный и регистрационный знаки, после чего выдается регистрационное удостоверение, что является фактом признания его национальной принадлежности.

Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. -0-