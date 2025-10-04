Кобахидзе возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла Евросоюза. С соответствующим заявлением он выступил в субботу, 4 октября, на брифинге.
— Некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси, — заявил Кобахидзе.
Он назвал заявления представителя ЕС «попыткой свержения конституционного строя».
Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что протестующие попытались осуществить госпереворот. Он отметил, что эти люди «не принадлежат себе, своей семье, своей стране», а являются представителями агентуры, управляемой извне.
— Все нарушители, независимо от имен и фамилий, будут сурово наказаны. Я хочу передать это народу нашей страны, — приводит его слова РИА Новости.
В свою очередь МВД Грузии возбудило уголовные дела по фактам беспорядков в Тбилиси, включая призывы к госперевороту и нападение на сотрудников полиции, а также по другим статьям.
Вечером того же дня стало известно, что митингующие в Тбилиси прорвались во двор резиденции президента Грузии, пробив металлические барьеры. Навстречу им выстроились бойцы спецназа. Силовики использовали перцовый спрей против протестующих. В ответ митингующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в полицейских.